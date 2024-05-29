2024-05-29 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تحدث المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الاربعاء، عن تفاصيل لقائه بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يوم الاحد الماضي. وقال الشيخ الكربلائي في كلمة له خلال حفل تكريم كوادر العتبة في انجاز وافتتاح المشاريع الخدمية في البصرة مؤخراً، إن “انجاز هذه الخدمات النوعية لعموم المواطنين في المحافظات أدخلت سروراً عظيماً على […]

ظهرت المقالة “أخجلني بكلامه”.. الشيخ الكربلائي يكشف تفاصيل لقائه بالسيد السيستاني أولاً على ايشان.