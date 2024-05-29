2024-05-29 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

علق الألماني هانز فليك للمرة الأولى بعد توقيعه، اليوم الأربعاء، (29 ايار 2024) عقود تدريب برشلونة، بدءاً من الموسم المقبل.

وقال فليك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أولا، أود شكر جميع الأشخاص الذين شاركوا في تعييني. إنه لشرف وحلم أيضا أن أوقع عقدا لتدريب برشلونة. العمل مع هذا النادي، ومن أجل هذا النادي العظيم".

وأضاف: "أنا متحمس للغاية لبدء العمل مع هذا النادي الرائع. منذ وصولي، لاحظت أن الجميع يحبون النادي ويفعلون كل ما في وسعهم من أجل نجاحه".

وتابع: "أحب أن يكون لدي الفريق الذي أقوده السيطرة على الكرة وأن نقدم كرة قدم هجومية. هذه هي الجوانب التي أحبها وسنعمل على تحقيقها".

وواصل: "برشلونة لديه واحد من أفضل الأكاديميات في العالم. في الفريق الأول هناك مزيج جيد بين اللاعبين ذوي الخبرة والشباب أصحاب المواهب".

وأكمل: "يجب أن نعمل على التحسن. هذا عملنا جنبا إلى جنب مع ديكو ولابورتا.. بالنسبة لي، من المهم العمل بروح الفريق. يجب أن نعمل معا في هذا الجانب. يجب أن نركز على هذه المهمة وأنا سعيد بالقيام بذلك مع هؤلاء الأشخاص".

وأردف: "فزت ببعض الألقاب مع بايرن ميونخ وأود أن أواصل هذا المسار في برشلونة. يمكننا تحقيق الكثير معا وهذا الأمر الأكثر أهمية".

واختتم: "أقول لجمهور برشلونة: مرحبا أيها الأصدقاء، أنا متحمس للغاية لبدء هذه الرحلة معكم. دعمكم مهم جدا ومعا يمكننا تحقيق الكثير مع هذا الفريق الرائع. يحيا برشلونة!".

يشار إلى أن فليك حقق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ عام 2020.