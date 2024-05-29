رشيد والمندلاوي يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار جداول الموازنة

2024-05-29 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، ضرورة الإسراع في إقرار جداول الموازنة.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجرى- خلال اللقاء- بحث الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود بين القوى السياسية لحسم القضايا المهمة ذات الصلة باحتياجات المواطنين واستكمال الاستحقاقات الدستورية".وأكد الرئيس- بحسب البيان- "أهمية تعزيز التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة"، مشيرا إلى "ضرورة مواصلة العمل المشترك بين القوى السياسية وإقرار جداول الموازنة بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز مسيرة البناء والإعمار في جميع المحافظات".وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد على إدامة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة في عموم العراق".من جانبه، أعرب المندلاوي عن "تطابق وجهة نظره مع طروحات رئيس الجمهورية في أهمية التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب؛ من أجل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".