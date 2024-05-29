انطلاق فعاليات افتتاح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في البصرة

2024-05-29 20:00:03 - المصدر: واع

البصرة - واعانطلقت، قبل قليل، فعاليات افتتاح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في ملعب جذع النخلة بالبصرة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" فعاليات افتتاح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى انطلقت في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة بنسختها الخامسة المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 وبحضور رسمي".وأضاف، أن" الفعاليات ستستمر على مدار أربعة أيام بمشاركة 13 دولة هي: الكويت والسعودية وعمان والبحرين والإمارات ولبنان والأردن وفلسطين واليمن وقطر وسوريا وإيران فضلاً عن العراق البلد المضيف".