2024-05-29 20:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء (29 ايار 2024)، عن تفاصيل جديدة بشأن التعداد السكاني المرتقب اجراءه خلال الاشهر القادمة ويمتد من شهر تموز حتى تشرين الثاني في نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغداد اليوم": "سوف نعمل يوم 31 أيار الحالي أي يوم الجمعة المقبل، على اجراء تعداد تجريبي، يمثل مرحلة مهمة من مراحل التعداد العام للسكان، وبعد ذلك سوف نذهب لمرحلة تدريب العدادين وعددهم (120) الف عداد"، مبينا انه "تم الاتفاق مع وزارة التربية لتهيئة الكوادر من المعلمين والمدرسين، وسوف يُدربون خلال العطلة الصيفية أي بعد العيد مباشرة".

وأضاف الهنداوي انه "قبيل انطلاق عمليات الإحصاء والترقيم والتي تتضمن ترقيم الدور والمباني واحصاء اعداد الاسر والافراد والتي تستمر لمدة شهرين، من 15 تموز الى 15 أيلول، بعد ذلك يتم جمع البيانات التي أجريت وفق عمليات الإحصاء والترقيم، واستكمال المتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية الخاصة بالتعداد وصولا الى يوم 20 تشرين الثاني من السنة الحالية 2024".

وختم المتحدث باسم وزارة التخطيط قوله ان "يوم التعداد السكاني سيكون عطلة في عموم البلاد ليومين (20 و21) من شهر تشرين الثاني، لتوفير افضل الظروف لإجراء التعداد الذي سيكون تعدادا عاما يشمل كل العراق بما بذلك محافظات إقليم كردستان".

وسينطلق التعداد التجريبي يوم الجمعة المقبل في مناطق محددة بجميع المحافظات، حيث سينفذ في 86 محلة موزعة على 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحث وفني وإداري من كوادر هيئة الإحصاء، بحسب وزارة التخطيط، ويستمر لمدة 14 يومًا.

وكان آخر تعداد عام للسكان قد اجري عام 1987 شمل جميع المحافظات، تبعه اجراء تعداد سكاني عام 1997 ولم تشترك فيه محافظات اقليم كردستان، هذا يعني ان التعداد الذي سيجري خلال الأشهر المقبلة هو الأول من نوعه منذ 37 عامًا.

ويعد التعداد العام مهما جدًا كما انه "خطير" بذات الوقت، كونه سيؤثر على العديد من المسائل السياسية وما يتعلق بالتوزيع الديموغرافي ولاسيما في المناطق المتنازع عليها، كما من المتوقع ان يغير في حصص المحافظات على صعيد حصص الموازنة، حيث ان جميع المعطيات حاليا تعتمد على "تقديرات وزارة التخطيط"، والتي تشير الى وجود قرابة 43 مليون نسمة في العراق حاليًا.