قادة كتل كركوك في اجتماع "حاسم" مع السوداني.. توقعات بتمرير المقترح التركماني

2024-05-29 20:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكد عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، اليوم الاربعاء (29 ايار 2024)، بأن قادة الكتل السياسية في كركوك في اجتماع موسع مع السوداني.

وقال رمزي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قادة الكتل السياسية في مجلس كركوك تعقد الان اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وهو الثالث خلال الاشهر الاخيرة في مسعى لبلورة خارطة طريق تدفع الى توافقات سياسية لتشكيل الحكومة المحلية".

واضاف ان "الاجتماع الاول كان لتقريب وجهات النظر من قبل السوداني فيما كان الثاني بطلب من القوى السياسية لتقديم ورقة عمل عن رؤية كل طرف حول ماهية الحلول"، لافتا الى ان "الاجتماع الثالث تأخر بعض الشيء لكننا متفائلين بانه سيكون الحاسم في بلورة حلول موضوعية تفضي الى حل الاشكالية السياسية".

واشار الى ان "مقترح الجبهة التركمانية المتعلق بتدوير المناصب بين المكونات هو الاقرب للحلول"، مؤكدا بان "هناك تفاؤلا بتدخل السوداني في دفع التوافق للامام وانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية".

ومضى اكثر من 5 اشهر على انتخابات مجالس المحافظات ولاتزال محافظة ديالى وكركوك لم تعقد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وانتخاب المحافظ، وسط تساوي مقاعد الكرد وحليفهم المسيحي، مع مقاعد العرب وحليفهم التركمان الذين يمتلكون مقعدين، واصرار كل طرف بين العرب والكرد على ان يكون المحافظ منهم.