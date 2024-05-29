اجتماع القوى السياسية بكركوك برئاسة رئيس الوزراء يتفق على المضي باجراءات تشكيل الحكومة المحلية

2024-05-29 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاتفق اجتماع القوى السياسية الممثِّلة لمحافظة كركوك الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على المضي بإجراءات تشكيل الحكومة المحلية‬.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك".وأضاف، أن "الاجتماع شهد استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون؛ من أجل الحفاظ على التعايش السلمي المتآخي بين أطياف شعبنا في كركوك، دون إقصاء أو تهميش".وتابع أنه "جرى، خلال الاجتماع، إقرار مباني الورقة السياسية، مع دراسة بعض الملاحظات الواردة ومراجعتها، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه؛ من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي".