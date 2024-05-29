تركيا تحقق 375 مليون دولار إيرادات من استخدام مجالها الجوي

2024-05-29 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وصلت إيرادات تركيا من استخدام مجالها الجوي ضمن نطاق خدمات الملاحة الجوية عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 12.2 مليار ليرة تركية 375 مليون دولار. وبحسب تقرير نشاط 2023 للمديرية العامة لهيئة مطارات الدولة التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، ارتفعت الإيرادات المحسوبة من 4 مليارات 287 مليون ليرة عام 2022، إلى 12 مليار 187 مليون ليرة، أي بزيادة 184 بالمئة العام الماضي 2023، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول. وبهذه النتيجة احتلت تركيا المرتبة السادسة بين 41 دولة عضو في المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يوروكنترول وفقا لـ مؤشر حجم قاعدة التكلفة الوطنية والمرتبة الثانية في تصنيف الطلب على المجال الجوي. وكان لإغلاق المجال الجوي الأوكراني نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وتوجيه عمليات المستخدمين إلى المجال الجوي التركي أثر كبير في زيادة الإيرادات، بحسب التقرير.