2024-05-29 20:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة. وبحسب بيان المحكمة، طلبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948. واستند طلب المكسيك إلى […]

ظهرت المقالة دول العالم تحاصر الكيان الصهيوني قانونياً.. انضمام المكسيك إلى دعوى جنوب أفريقيا أولاً على ايشان.