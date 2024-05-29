2024-05-29 20:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية، استئناف تصدير وترانزيت البضائع إلى إقليم كردستان العراق. وذكرت الهيئة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، أنه “نظرًا للتوقف لعدة أيام في تصدير وترانزيت البضائع من الجمارك الحدودية لبلدنا إلى إقليم كردستان بسبب احتجاج السائقين، عادت انشطة التصدير والعبور إلى الروتين السابق”. وأضافت، أن “كردستان كان قد أعلن في وقت سابق […]

ظهرت المقالة بعد توقفها بسبب احتجاج سائقي العجلات.. إيران تعلن استئناف تصدير بضائعها إلى العراق أولاً على ايشان.