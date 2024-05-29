رئيس الوزراء وكتلة الجيل الجديد النيابية يؤكدون أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2024-05-29 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكتلة الجيل الجديد النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد".وأضاف البيان، أن "اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد والأوضاع في إقليم كردستان العراق ومناقشة خطوات الحكومة في تنفيذ أولويات برنامجها في الإصلاح الاقتصادي وتقديم الخدمات والتخفيف من نسب البطالة والفقر، بما يساعد في تحقيق نهضة تنموية ستنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي عموماً".وأشار إلى، أن "اللقاء شهد تأكيد أهمية التنسيق وتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي يصب في المصلحة العليا للبلاد، وأيضاً التأكيد على ضرورة أن تبذل القوى السياسية الجهود المطلوبة في معالجة الملفات والاختلاف في الرؤى؛ بهدف تعزيز الاستقرار في عموم العراق والحفاظ على النهج الديمقراطي الذي يدعم الدولة ومؤسساتها".