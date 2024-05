2024-05-29 21:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط رزاق مهدي العلي، اليوم الاربعاء، استحصال الموافقة المالية واكمال اجراءات المصادقة والادراج على خطة صندوق مشاريع التنمية الاجتماعية للمرحلة الثانية في وزارة التخطيط. وذكر المكتب الاعلامي للعلي في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية، أن الأخير “اكمل كافة الاجراءات التخطيطية لمشاريع خطة...

The post بكلفة 11 مليار.. ذي قار تستحصل الموافقة المالية لمشاريع التنمية الاجتماعية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.