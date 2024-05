هيئة الإعلام والاتصالات تعلن فوز العراق برئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب لأول مرة في تاريخه

2024-05-29 21:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: في إنجاز تاريخي، فاز العراق برئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والخمسين، المقرر عقدها في بغداد عام 2025، جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، المنعقدة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة. وأعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد، في بيان تابعته شبكة اخبار...

