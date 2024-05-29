رياح "البوارح" تستعد لدخول العراق والطقس: انخفاض بالحرارة يتبعه ارتفاع

2024-05-29 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الأربعاء، ان يشهد طقس العراق خلال الأيام المقبلة ارتفاعا بدرجات الحرارة ثم انخفاض تتبعه موجة غبار.

وقال السلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تأثير المرتفع الجوي يزداد غدا الخميس والطقس سيكون اكثر حرارة قياسا باليوم الأربعاء خاصة في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط"، موضحة ان "الأخيرة بدورها ستسجل درجات حرارة بين 45 و 48 اما المنطقتين الوسطى والشمالية فتسجل درجات بين 37 و 44 ومدينة الرطبة غرب البلاد هي الاقل حرارة من بين جميع مناطق العراق عدا الاقسام الجبلية وكلاهما يسجل درجات بين 25 و 34".

وتابع، "من يوم الجمعة ولغاية يوم الاحد سيكون هناك فارق حيث تنخفض درجات الحرارة بحدود 5 درجات خاصة يوم السبت لتسجل المنطقة الوسطى والفرات الاوسط درجات بين 37 و 40 بينما تسجل مدن الجنوب درجات تصل الى منتصف الاربعينات والاجواء حارة بشكل عام".

ولفت الى ان "رياح البوارح تستعد لموسمها المعتاد طيلة فترة شهر حزيران والى منتصف تموز وفي الغالب تكون جافة مثيرة للغبار والاتربة، ولدينا نشاط واضح يومي الجمعة والسبت وفرص تصاعد الغبار واردة".

واوضح السلامي أن "درجات الحرارة تعود للارتفاع من يوم الاثنين المقبل لتسجل اغلب مدن الجنوب والفرات الاوسط درجات قريبة من الخمسينات واقل بقليل في الشمال والوسط".