2024-05-29 21:30:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تفاصيل جديدة في تحقيقها الذي لا تزال تجريه حول حادثة مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، معلنة أنه لم تتم ملاحظة أي آثار “للحرب الإلكترونية” على المروحية المنكوبة. وفي تقريرها الثاني عن حادث تحطم مروحية “رئيسي”، نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، يوم الأربعاء، فإنه وبحسب التقرير الوارد من […]

ظهرت المقالة إيران تصدر تقريرها الثاني بشأن حادثة مروحية “رئيسي” أولاً على ايشان.