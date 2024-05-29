2024-05-29 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع سيزور العاصمة الليبية طرابلس غداً.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع يجري يوم غد الخميس زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في افتتاح فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي، بحضور عدد من وزراء الشباب والرياضة في الدول العربية".وأضاف، أن "الوزير سيعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية السيد فتح الله عبداللطيف الزني ووزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".وأضاف، أنه "سيتم مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين خلال زيارة وزير الشباب الليبي إلى بغداد مطلع العام الجاري".الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير عراقي إلى دولة ليبيا منذ عام 1979، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سفارة جمهورية العراق في طرابلس على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.