وزير الدفاع يجري زيارة رسمية إلى إيطاليا
2024-05-29 21:54:03 - المصدر: واع
بغداد- واع
أجرى وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا.
وقال الوزير في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُجري الآن زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا لعقد لقاءات مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، وللاطلاع على الصناعات العسكرية الإيطالية".
أجرى وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا.
وقال الوزير في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُجري الآن زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا لعقد لقاءات مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، وللاطلاع على الصناعات العسكرية الإيطالية".