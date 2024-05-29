وزير الدفاع يجري زيارة رسمية إلى إيطاليا

2024-05-29 21:54:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأجرى وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا.وقال الوزير في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُجري الآن زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا لعقد لقاءات مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، وللاطلاع على الصناعات العسكرية الإيطالية".