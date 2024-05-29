2024-05-29 21:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدير الإحصاء في وزارة التخطيط بحكومة إقليم كردستان سيروان محمد، اليوم الأربعاء (29 ايار 2024)، التعاون مع وزارة التخطيط الاتحادية لغرض إنجاز التعداد العام للسكان.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة التخطيط في حكومة الإقليم ستقدم كل التسهيلات والتعاون مع وزارة التخطيط الاتحادية لغرض إنجاز التعداد العام للسكان في عموم مناطق البلاد".

وأضاف أن "التعداد التجريبي سينطلق يوم الجمعة، والإقليم سيتعاون ويقدم كل التسهيلات والمعلومات لإنجاح هذه التجربة، وأيضا سنزود وزارة التخطيط العراقية بكافة المعلومات عن أعداد المواطنين وتفاصيلهم التعليمية والوظيفية، والتجربة ستكون ناجحة".

ومن المؤمل ان ينطلق التعداد التجريبي يوم الجمعة المقبل ويستمر 15 يومًا، وسيشمل 86 محلة كنماذج في 18 محافظة، من بينها 19 محلة في إقليم كردستان، حيث سيقوم بالتعداد في الإقليم موظفو إحصاء كردستان.

ويعد التعداد العام الذي سيجري في شهر تشرين الثاني نهاية العام الحالي، هو الاول منذ 37 عامًا، حيث انه في عام 1987 تم شمول إقليم كردستان في التعداد، فيما اجري تعداد اخر عام 1997 لكن لم يتم شمول الإقليم في التعداد.