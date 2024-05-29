طقس العراق للأيام المقبلة.. فترة راحة بسيطة قبل "استفحال السخونة"

2024-05-29 21:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوجز الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الاربعاء (29 ايار 2024)، حالة الطقس خلال الايام القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة اكثر غدا الخميس، وتنخفض من يوم الجمعة وحتى الاثنين تعود للارتفاع، فيما تسجل منطقة الرطبة غربي العراق اقل درجات حرارة على الاطلاق بين المناطق العراقية.

وقال السلامي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "غدا الخميس يزداد تأثير المرتفع الجوي والطقس اكثر حرارة قياسا بهذا اليوم خاصة في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط، والتي بدورها تسجل درجات حرارة بين 45 و 48 اما المنطقتان الوسطى والشمالية فتسجل درجات بين 37 و 44"، مبينا ان "مدينة الرطبة غرب البلاد هي الاقل حرارة من بين جميع مناطق العراق عدا الاقسام الجبلية وكلاهما يسجل درجات بين 25 و 34".

واشار الى انه "من يوم الجمعة ولغاية يوم الاحد هناك فارق حيث تنخفض بحدود 5 درجات خاصة يوم السبت لتسجل المنطقة الوسطى والفرات الاوسط درجات بين 37 و 40 بينما تسجل مدن الجنوب درجات تصل الى منتصف الاربعينات والاجواء حارة بشكل عام".

وأكد أن "رياح البوارح تستعد لموسمها المعتاد طيلة فترة شهر حزيران والى منتصف تموز وفي الغالب تكون جافة مثيرة للغبار والاتربة، ولدينا نشاط واضح يومي الجمعة والسبت وفرص تصاعد الغبار واردة".

واوضح انه "تعود درجات الحرارة للارتفاع من يوم الاثنين المقبل لتسجل اغلب مدن الجنوب والفرات الاوسط درجات في قريبة من الخمسينات واقل بقليل في الشمال والوسط".