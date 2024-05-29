2024-05-29 22:13:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، استعدادها لزيارة العاصمة بغداد مجدداً لحلّ مشكلة استئناف تصدير نفط الإقليم بالتعاون مع وزارة النفط الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "كنا نؤيد منذ البداية حلّ الموضوع في أسرع وقت ممكن وتصدير النفط (نفط إقليم كوردستان) عبر الموانئ العالمية، ولهذا الغرض قمنا بزيارة بغداد عدة مرات وفي شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام اجتمعنا مع رئيس اللجنة المالية ولجنة الحكومة الاتحادية المكونة من وزارات النفط والتخطيط والمالية وتم التوقيع على محضر بهذا الخصوص".

وأضافت "كما اجتمعت اللجنة آخر مرة يومي 19 و20 من شهر آيار/ مايو الجاري بحضور ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعية، ونحن الآن ننتظر نتائج اجتماع اللجنة، ومستعدون لزيارة بغداد الأسبوع المقبل لحل هذه المسألة".

ويوم أمس الثلاثاء، دعت وزارة النفط الاتحادية، وزارة الثروات الطبيعية والشركات العاملة في إقليم كوردستان إلى عقد اجتماع "طارئ" في العاصمة بغداد لغرض تسريع إعادة الإنتاج في حقول الإقليم.

وقالت النفط الاتحادية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها حريصة على إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كوردستان واستئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية وبما يوفر المصلحة الوطنية.

ودعت الوزارة، وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلىٰ إتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة.