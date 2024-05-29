مبرر عدم ارسال "اسماء البيشمركة" الى بغداد يثير "الريبة"

2024-05-29 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتقدت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، اليوم الأربعاء (29 ايار 2024)، امتناع وتأخر حكومة إقليم كردستان بإرسال معلومات الأجهزة الأمنية في الإقليم إلى بغداد لغرض ارسال رواتبهم.

وقالت رجب في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بسبب تأخر إرسال المعلومات الأمنية للأجهزة الأمنية من البيشمركة والآسايش والزيرفاني فأنه حتى الآن لم تتسلم تلك الأجهزة رواتب شهر نيسان".

وأضافت أن "حكومة الإقليم تتحجج بعدم إرسال المعلومات بأنه، لا يمكنها إرسال تفاصيل ومعلومات عن أجهزة أمنية، وهذا الأمر غريب جدا، فهي هنا تتعامل مع جهة رسمية متمثلة بوزارة المالية الاتحادية، وهي ليست جهة معادية للإقليم حتى تخشى إرسال المعلومات الأجهزة الأمنية لها".

وأشارت إلى أن "هذا التأخير تسبب بتعطيل رواتب الأجهزة الأمنية الذين مضى عليهم أكثر من 55 يوما وهو لم يتسلموا رواتبهم، والسبب يعود لحكومة الإقليم التي تعرقل إجراءات الاتفاق المالي".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، ان وزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب البيشمركة والآسايش والزيرفاني وباقي الأجهزة الأمنية يوم غد الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "تأخير إرسال رواتب الأجهزة الأمنية من قبل وزارة المالية الاتحادية، يعود لعدم إرسال حكومة الإقليم لأسماء ومعلومات المنتسبين في تلك الأجهزة".

في غضون ذلك، قال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم قوباد طالباني، إنه سيتم إرسال أسماء المؤسسات العسكرية والأمنية إلى بغداد وسيتم إرسال رواتبهم.