2024-05-29 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، عن ترحيب الحكومة العراقية باستضافة بغداد أعمالَ الدورة 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب.وقال العوادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحكومة تعرب عن ترحيبها بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الخاص باستضافة بغداد، دار السلام والأخوّة، أعمالَ الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر انعقادها في 2025، واختيار العراق لرئاستها".وأضاف، أن "الحكومة نؤكد بهذه المناسبة، تكريس كامل الدعم والإسناد للعمل العربي المشترك، وكل ما من شأنه تعضيد روابط التعاون والتكامل، في مختلف المجالات؛ من أجل توثيق الروابط ومواجهة التحديات وتجاوز المصاعب، وهو ما أكده الوفد العراقي المشارك في الدورة 54، التي اختتمت أعمالها في البحرين، وما بذله من جهود مقدرة في هذا المضمار".وتابع: "كما تجدد الحكومة دعوتها لتبني رؤية عربية مشتركة، للإعلام المسؤول والملتزم والصادق، لخدمة قضايا عالمنا العربي والإسلامي، ومجابهة مخاطر التزييف المعلوماتي والتضليل، التي تهدد ثقافتنا وأسسنا الاجتماعية وقيمنا الحضارية والإنسانية."