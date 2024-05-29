2024-05-29 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، عن ترحيبها بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باستضافة الدورة المقبلة في العام 2025.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق يرحب بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باستضافة الدورة المقبلة دار السلام والأخوّة، أعمالَ الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر انعقادها في 2025، واختيار العراق لرئاستها".

وأضاف: "نؤكد، بهذه المناسبة، تكريس كامل الدعم والإسناد للعمل العربي المشترك، وكل ما من شأنه تعضيد روابط التعاون والتكامل، في مختلف المجالات؛ من أجل توثيق الروابط ومواجهة التحديات وتجاوز المصاعب، وهو ما أكده الوفد العراقي المشارك في الدورة 54، التي اختتمت أعمالها في البحرين، وما بذله من جهود مقدرة في هذا المضمار".

وأشار إلى أن "الحكومة، تجدد دعوتها لتبني رؤية عربية مشتركة، للإعلام المسؤول والملتزم والصادق، لخدمة قضايا عالمنا العربي والإسلامي، ومجابهة مخاطر التزييف المعلوماتي والتضليل، التي تهدد ثقافتنا وأسسنا الاجتماعية وقيمنا الحضارية والإنسانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد، أن العراق سيستضيف الدورة 55 من مجلس وزراء الاعلام العرب في بغداد.