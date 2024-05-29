التخطيط: لا توجد أسئلة في استمارة التعداد السكاني عن الانتماءات المذهبية او القومية

2024-05-29 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاربعاء (29 ايار 2024)، ان التعداد التجريبي لن يتضمن اسئلة عن القومية والمذهب، فقط السؤال عن الدين.

وقال الهنداوي في تصريحات متلفزة، تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "لن تكون هناك اسئلة عن القومية والمذهب في هذا التعداد السكاني، ولكن فقط السؤال عن الدين".

واشار الى انه "لن يكون هناك ادراج للقومية في هذا التعداد".

ووفقا لذلك يتوقع مراقبون ان الحديث هذا فقط فيما يتعلق بالتعداد التجريبي، وربما سيتم ادراج القومية والمذهب او على الاقل القومية في التعداد النهائي في تشرين الثاني المقبل، خصوصا وانه في ظل نظام قائم على "المكونات والمحاصصة الطائفية والقومية"، اذ وفقها يتم توزيع مقاعد الانتخابات وغيرها من الحصص الاخرى.