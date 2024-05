2024-05-29 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُختير المراسل السينمائي المستقل والعالمي والناقد لموقع اندي واير IndieWire الكوردي منصور الجهاني، ليكون ناقداً لأفلام مهرجان "كان" السينمائي.

وقال جهاني منصور جهاني، لوكالة شفق نيوز، انه "تمت دعوته من قبل كريستيان بلوفيلت، رئيس الموقع السينمائي IndieWire، في امريكا ليكون ناقدا اسيويا لافلام مهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين في فرنسا".

وتمت دعوة 55 ناقداً لاختيار أفضل أفلام مهرجان كان 2024، وأوضح جهاني أن "النقاد كانوا متفقين في الرأي مع غريتا غيرويغ رئيسة لجنة المحكمين / قسم المسابقة الرئيسي للدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي".

وتم اختيار فيلم "أنورا" للمخرج شون بيكر من قبل 55 نقادًا يمثلون خمس قارات، وهو الفيلم الذي قد يفوز بالسعفة الذهبية".

فيلم انورا من بطولة مايكي ميدسون حصل هذه المرة على ربع الاصوات لافضل فيلم (13 صوت من 55 ناقدا) وفيلم التينة المقدسة من اخراج محمد رسولوف حصل على صوتين فقط مساويا لما حصل عليه فيلم " All We Imagine as Light كل ما نتخيله كالنور" من اخراج بايال كاباديا وفيلم ايميليا بريز من اخراج جاك اوديار اللين تحصل كل واحد منهما على تسعة اصوات وحلا في المركز الثالث في القائمة.

وكانت نتائج استطلاع موقع اندي واير الذي شارك فيه نقاد من قارات العالم الخمس كالاتي:

افضل فيلم:

1. أنورا، من إخراج شون بيكر

2. شجرة التين المقدسة" إخراج محمد رسولوف.

3. كل ما نتخيله كمناظر" لبايال كاباديا.

3. إميليا بيريز، إخراج جاك أوديار

5. الجولة الكبرى، من إخراج ميغيل جوميز 5. المادة، من إخراج كورالي فارجيت

افضل سيناريو:

1. أنورا لشون بيكر

2- "شجرة التين المقدسة" لمحمد رسولوف

3. "كل ما نتخيله كمناظر" لبايال كاباديا.

3. المتدرب بقلم غابرييل شيرمان

3. الجولة الكبرى، شارك في كتابتها تيلمو تشورو، ومورين فازينديرو، وميغيل جوميز، وماريانا ريكاردو

3. أنواع اللطف، شارك في كتابتها يورغوس لانثيموس وإيفثيميس فيليبو

افضل مخرج:1. أنورا، من إخراج شون بيكر

2. المادة، من إخراج كورالي فارقيت

3. إميليا بيريز، إخراج جاك أوديار

3. الجولة الكبرى، من إخراج ميغيل جوميز

أفضل فيلم أول:

1. أرماند، من إخراج هالفدان أولمان توندل