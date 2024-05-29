النفط تنفي تقديم مقترح يتعلق بالتبرع من مستحقات الموظفين إلى الحكومة

2024-05-29 23:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، (29 ايار 2024)، تقديم مقترح يتعلق بالتبرع من مستحقات الموظفين إلى الحكومة.

وقالت في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تنفي (التصريحات) التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء مجلس النواب بشأن ادعائه (تقديم أحد وكلاء الوزارة مقترحاً يتعلق بالتبرع بمبلغ ثمانية ترليونات دينار من مستحقات الموظفين الى الحكومة لمعالجة العجز)".

واكدت النفط، "حرصها على حماية استحقاقات العاملين فيها أكثر من أية جهة أخرى".

ودعت "الأشخاص والجهات ووسائل الإعلام والصحافة الى توخي الدقة وتحري المصداقية في نقل وتداول المعلومات والأخبار المتعلقة بالقطاع النفطي، خدمة للصالح العام".