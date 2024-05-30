الجهد الخدمي للحشد ينجز المرحلة الأولى من تأهيل البنى التحتية في بوب الشام

2024-05-30 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل البنى التحتية في بلدية بوب الشام.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن أعمال حكومة الخدمات التي أطلقها رئيس الوزراء لخدمة المواطن، أنجزت مديرية الجهد الخدمي والهندسي للحشد المرحلة الأولى من تأهيل البنى التحتية والإكساء في بلدية بوب الشام ببغداد".وأضافت، أنه "من المؤمل الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية المعتمدة، مع استمرار الأعمال ليل نهار لضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب وبأعلى جودة"، مشيراً إلى أن "هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود الحكومية من أجل رفع الحيف والحرمان عن العديد من مناطق العاصمة بغداد وإيصال مختلف أنواع الخدمات اليها".