2024-05-30 00:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي الأربعاء، عن ترحيب الحكومة العراقية باستضافة بغداد أعمالَ الدورة 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب. وقال العوادي في بيان ، أن "الحكومة تعرب عن ترحيبها بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الخاص باستضافة بغداد، دار السلام والأخوّة، أعمالَ الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر انعقادها في 2025، واختيار العراق لرئاستها". وأضاف، أن "الحكومة تؤكد بهذه المناسبة، تكريس كامل الدعم والإسناد للعمل العربي المشترك، وكل ما من شأنه تعضيد روابط التعاون والتكامل، في مختلف المجالات؛ من أجل توثيق الروابط ومواجهة التحديات وتجاوز المصاعب، وهو ما أكده الوفد العراقي المشارك في الدورة 54، التي اختتمت أعمالها