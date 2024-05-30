السوداني: تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا

2024-05-30 00:42:07 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإسراع في تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا، مؤكداً ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ بمشروع طريق التنمية.

وذكر بيان لمكتبه، أن "رئيس الوزراء، ترأس الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقات والمذكرات مع تركيا، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق".

وأضاف، أن "الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، البالغة 24 مذكرة".

وأكد السوداني، بحسب البيان "ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ وبالتوازي"، موجهاً بأن "تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة وبإشراف مباشر من قبله من أجل الإسراع بالتنفيذ".

ووجه، بـ"الإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع ستراتيجية تصب في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب في الواقع الزراعي والمياه في العراق".



