الناصري: نرحب بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار العراق لرئاسته القادمة
2024-05-30 01:42:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
رحب مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار العراق لرئاسته القادمة.
وقال الناصري في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نرحب بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار العراق لرئاسته القادمة في عاصمتنا الحبيبة بغداد وايضاً أبارك لأخي الدكتور علي المؤيد تمثيله العراق".
وأضاف: " على أمل توحيد خطابنا وأولوياتنا العربية والإسلامية خدمة لشعوبنا وقضايانا المهمة بما فيها عملية الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".
رحب مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار العراق لرئاسته القادمة.
وقال الناصري في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نرحب بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار العراق لرئاسته القادمة في عاصمتنا الحبيبة بغداد وايضاً أبارك لأخي الدكتور علي المؤيد تمثيله العراق".
وأضاف: " على أمل توحيد خطابنا وأولوياتنا العربية والإسلامية خدمة لشعوبنا وقضايانا المهمة بما فيها عملية الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".