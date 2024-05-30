الناصري: نرحب بقرار ‎مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار ‎العراق لرئاسته القادمة

2024-05-30 01:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعرحب مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، بقرار ‎مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار ‎العراق لرئاسته القادمة.وقال الناصري في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نرحب بقرار ‎مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار ‎العراق لرئاسته القادمة في عاصمتنا الحبيبة ‎بغداد وايضاً أبارك لأخي الدكتور علي المؤيد تمثيله ‎العراق".وأضاف: " على أمل توحيد خطابنا وأولوياتنا ‎العربية والإسلامية خدمة لشعوبنا وقضايانا المهمة بما فيها عملية الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".