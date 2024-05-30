أولمبياكوس يهزم فيورنتينا ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

2024-05-30 01:48:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق أولمبياكوس اليوناني فوزا قاتلا على حساب فيورنتينا، بنتيجة 1-0، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليتوج بطلا للمسابقة.سجل المغربي أيوب الكعبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 116 من عمر الشوط الإضافي الثاني والمباراة.وأصبح أولمبياكوس ثالث بطل للمسابقة بعد روما ووست هام يونايتد اللذين توجا باللقب في النسختين الماضيتين.