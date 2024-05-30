استهداف شركة "كاتربيلر" الأمريكية و معهد "كامبرج" البريطاني في بغداد

2024-05-30 03:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، صباح اليوم الخميس، بأن فرع شركة "كاتربيلر" الأمريكية الخاصة بالمعدات الإنشائية، و معهد "كامبرج" البريطاني التعليمي في العاصمة بغداد تعرضا الى هجومين منفصلين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرع شركة "كاتربيلر" في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية تم استهدافه بعبوة صوتية.

وأشار إلى استهداف معهد كامبرج البريطاني - الامريكي بعبوة محلية الصنع ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

ووفقا للمصدر فإن الهجومين لم يُخلِّفا اصابات بشرية تُذكر سوى اضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف مجهولون مساء الأحد الماضي مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.