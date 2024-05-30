رونالدو يكتب اسمه باحرف من ذهب في تاريخ الكرة

2024-05-30 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق لقب الهداف في أربع دوريات مختلفة، وهي الدوري الإنكليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي والدوري السعودي.ويواصل النجم البرتغالي تحقيق الأرقام القياسية وتقديم الأداء المميز الذي جعله أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.وقد حقق رونالدو هذا الإنجاز الفريد بعد أن تصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 35 هدف، ليضيف هذا اللقب إلى مسيرته اللامعة التي شهدت تألقه في أكبر الأندية الأوروبية مثل مانشستر يونايتد في إنكلترا، وريال مدريد في إسبانيا، ويوفنتوس في إيطاليا.