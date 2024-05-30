تراجع أسعار النفط وسط ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

2024-05-30 08:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية، حيث تشير الدلائل على استمرار النشاط الاقتصادي إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل مرتفعة، مما قد يقلل من الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 83.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 79.13 دولارا.

وانخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

وقد واجهت سوق النفط مؤخرًا ضغوطًا بسبب توقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تقييد الأموال والاستهلاك، مما يؤثر سلبًا على الطلب على الخام والأسعار.