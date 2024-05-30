برشلونة يتطلع للنجاح مع فليك: المدرب الذي فاز بكل شيء

2024-05-30 08:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم نادي برشلونة الإسباني، مدربه هانزي فليك لوسائل الإعلام، بعد الاستقرار عليه، كخليفة تشافي هرنانديز، بعبارة "اخترنا رجلا يشبه طريقة لعبنا".

وأعلن برشلونة، أمس الأربعاء تعيين هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق مدربا جديدا للفريق في تعاقد لعامين.

وقال برشلونة في بيان إنه "اختار رجلا يشتهر بطريقة لعبه القائمة على الضغط العالي والشراسة والجرأة الشديدة ليحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات وفاز بكل شيء تقريبا في عالم التدريب".

ونشرت صحيفة (SPORT) الكتالونية، تقريرًا قالت فيه إن فليك مكتشفٌ عظيم للاعبين الشباب وهو الطريق الذي يجب أن يسير عليه في برشلونة.

وأضافت الصحيفة: "أبرز الأسماء التي اكتشفها فليك هو جمال موسيالا، منحه الفرصة وعمره 16 عام في يونيو 2020 والآن هو من أفضل اللاعبين بالعالم الآن".

وتابعت: "لاعب آخر اكتشفته فليك هو جوسيب ستانيسيتش لاعب ليفركوزن الحالي والذي أعطاه فليك الفرصة لأول مرة مع بايرن".

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن المدرب الألماني، سيجد أسماءً كثيرة يمكنه المراهنة عليها في لاماسيا".

وسلط برشلونة الضوء على نجاح المدرب الألماني (59 عاما) خلال موسم 2019-2020 مع بايرن ميونيخ إذ فاز معه بستة ألقاب وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

ويواجه المدرب الألماني تحديا صعبا لإنهاء معاناة برشلونة داخل الملعب وسط مشاكل أخرى خارج الملعب بما في ذلك تفاقم المشاكل المالية وفضيحة تحكيم قد تستمر لسنوات.