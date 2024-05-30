أسعار النفط تتراجع وسط ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

2024-05-30 09:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، وسط ترقب الأسواق لأحدث بيانات لمخزونات النفط الخام الامريكية في وقت تعزز فيه المؤشرات على قوة الاقتصاد الامريكي توقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، بما يشكل ضربة محتملة للطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي ثلاثة سنتات أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 79.19 دولار بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت بيانات معهد البترول الامريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

ووفقا لبيانات معهد البترول فقد انخفضت مخزونات الخام 6.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو وتراجعت مخزونات البنزين 452 ألف برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير 2.045 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية في وقت لاحق الخميس.

وقد يدعم ارتفاع مخزونات النفط العالمية، نتيجة لتراجع الطلب على الوقود، توجه المنتجين في تحالف أوبك+ الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للإبقاء على تخفيضات الإمدادات عندما يعقدون اجتماعهم القادم في الثاني من يونيو، وفقا لممثلين عن الدول الأعضاء ومحللين.

وتعرضت أسواق النفط لضغوط في الآونة الأخيرة في ظل توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر مسح أجراه المركزي الامريكي أن النشاط الاقتصادي واصل توسعه منذ أوائل أبريل وحتى منتصف مايو لكن الشركات أصبحت أكثر تشاؤما بشأن المستقبل في وقت زاد التضخم بوتيرة متواضعة.

وعادة ما تضع تكاليف الاقتراض المرتفعة قيودا على الأموال والاستهلاك، وهو أمر سلبي بالنسبة للطلب على النفط الخام وأسعاره.

المصدر: وكالات