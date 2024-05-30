حصاد وافر لمنتخبنا في افتتاح بطولة غرب آسيا

2024-05-30 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حصد منتخبنا الوطني سبعة أوسمة ملونة بواقع وسامين ذهبيَين وثلاثة فضية وبرونزيَين في افتتاح بطولة غرب آسيا الخامسة لألعاب القوى والمقامة فعالياتها حالياً في محافظة البصرة.

وذكر بيان لاتحاد ألعاب القوى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" العراق حقق الميدالية الذهبية في فعالية 100 م سيدات عن طريق اللاعبة دانة حسين، وذهبية التتابع المختلط 400 م عن طريق اللاعب محمد عبد الرضا ، وفضية 10 آلاف موانع، وفضيتين في الوثب العالي للرجال بالإضافة إلى فضية سباق 10000م سيدات وبرونزيتين مشي 10000م للرجال وبدفع الثقل للسيدات".