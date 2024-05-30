دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات اليوم ضمن منافسات الجولة 32

2024-05-30 10:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد وميسان واربيل، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 32 بدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتجمع المباراة الأولى فريقي نفط ميسان وضيفه الشرطة الذي يعتلي ترتيب صدارة الدوري، عند الساعة السادسة عصراً.

فيما يستضيف فريق أربيل على ملعبه فريق نفط البصرة، كما يلتقي على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً فريق الطلبة مع ضيفه نفط الوسط.



