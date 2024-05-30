هل العراق قادر على تصدير الحنطة بعد الموسم التسويقي؟

2024-05-30 10:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، على عدم امكانية تصدير الحنطة بعد نجاح الموسم التسويقي، فيما اشارت الى ان التصدير يسبب خسارة للدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، انه تم تهيئة جميع المستلزمات والطاقات الخزنية والعمل يجري أيضا بعدة بدائل تضم طاقات خزنية كبيرة تستوعب 6 ملايين الى 7 ملايين طن، من خلال سايلوات كبيرة ومتوسط الحجم ومن خلال مخازن اعدت في ساحات عامة وأشرف عليها مكتب رئيس الوزراء. واضاف حنون، ان تصدير الحنطة يحتاج الى دراسة وبحث كون الدولة تشتري الحنطة بسعر مرتفع وأغلى من سعره العالمي وتصديره يسبب بخسارة للدولة كونها تشتري المحاصيل من الفلاحين بأسعار مدعومة. واكمل ان الوزارة ستبحث هذا الموضوع، لاسيما ان كميات الحنطة لهذا العام ستبلغ 7 ملايين و800 ألف طن وحاجة العراق الفعلية مع الخزين الاستراتيجي تبلغ 6 ملايين طن وسنقدم دراستنا لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.