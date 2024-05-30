لجان محلية لمتابعة تفاوت أسعار الأدوية داخل مناطق نينوى 

2024-05-30 10:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شكل مجلس محافظة نينوى لجانا متخصصة لمتابعة أسباب ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها بين منطقة وأخرى. وقال رئيس المجلس أحمد الحاصود إن المجلس أمر بتشكيل لجان متابعة لرصد الأسعار الباهظة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في نينوى، من أجل الوقوف على أبرز أسباب تفاوت أسعار الأدوية بين منطقة وأخرى وصياغة آلية لتحديد الأسعار. وأضاف أن المجلس سيعمل على اعتماد آلية جديدة لطبع الوصفات الطبية من قبل الأطباء، إضافة إلى إلزام الصيدليات بالتسعيرة الثابتة والموحدة، مبينا أن اللجان المشكلة تضم بعض أعضاء مجلس المحافظة، ويقتصر عملها على متابعة موضوع ارتفاع أسعار الأدوية وتوفيرها بمبلغ مناسب للمواطنين.