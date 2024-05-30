رئيس الوزراء: استضافة الفعاليات الرياضية العربية والدولية تعكس حالة الاستقرار في بلدنا

2024-05-30 10:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن استضافة الفعاليات الرياضية العربية والدولية تعكس حالة الاستقرار في بلدنا.

وقال رئيس الوزراء، في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تحية لأبطال ألعاب القوى وهم يحصدون النتائج المميزة في بطولة غرب آسيا للسيدات والرجال، التي تحتضنها محافظة البصرة بمشاركة عدة دول عربية وآسيوية".

وأضاف أن "استضافة الفعاليات الرياضية العربية والدولية، في بغداد والبصرة ومحافظاتنا الحبيبة، تعكس حالة الاستقرار التي يشهدها بلدنا في مختلف المجالات، وتعزز الدعم الحكومي للخطط والبرامج التي وجهنا بها؛ للارتقاء بالقطاع الرياضي بشكل عام".

وحصد منتخبنا الوطني سبعة أوسمة ملونة بواقع وسامين ذهبيَين وثلاثة فضية وبرونزيَين في افتتاح بطولة غرب آسيا الخامسة لألعاب القوى والمقامة فعالياتها حالياً في محافظة البصرة.

وذكر بيان لاتحاد ألعاب القوى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق حقق الميدالية الذهبية في فعالية 100 م سيدات عن طريق اللاعبة دانة حسين، وذهبية التتابع المختلط 400 م عن طريق اللاعب محمد عبد الرضا ، وفضية 0000 1م موانع، وفضيتين في الوثب العالي للرجال بالإضافة إلى فضية سباق 10000م سيدات وبرونزيتين مشي 10000م للرجال وبدفع الثقل للسيدات".