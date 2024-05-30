العراق تحت غطاء الغبار والحرارة والإرهاق

2024-05-30 10:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي واثق السلامي، أن أجواء البلاد ستكون اليوم الخميس، "حارة ومرهقة ومتربة".

وأضاف السلامي، في تصريح له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان أجواء نهار اليوم ستكون أيضا مع عدم صفاء السماء بسبب العوالق الغبارية، في حين تشهد الرياح سكونا نسبيا.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى نهارا تسجل اليوم في المنطقتين الجنوبية والفرات الاوسط 46 الى 48 درجة، وفي الشمال والوسط 40 الى 44 درجة، ثم تتراجع غدا الجمعة وبعد غد السبت مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.

ونشر السلامي خارطة للبلاد تظهر الاجواء المتوقعة في البلاد اليوم