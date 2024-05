محافظ ذي قار يعلن الموافقة على زيادة تخصيصات لجنة الإخلاء الطبي

2024-05-30 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، الموافقة على زيادة تخصيصات لجنة الإخلاء الطبي لشمول أكبر عدد من مرضى الحالات المستعصية. وقال ديوان المحافظة، في بيان ورد لـ “شبكة أخبار الناصرية”، إن “الإبراهيمي عقد اجتماعاً موسعاً مع لجنة الاخلاء الطبي، بحضور رئيس لجنة الصحة احمد الخفاجي، ومدير صحة...

