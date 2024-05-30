2024-05-30 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، إيضاحا بشان استهداف (كتر بلر) و (كامبرج) في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بالساعة 0120 انفجرت رمانة صوتية امام شركة (كتر بلر) في منطقة الجادرية".

وأضافت انه "كما انفجرت بالساعة 0130 رمانة صوتية أخرى امام معهد (كامبرج) في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية بالعاصمة بغداد، دون حصول أضرار بشرية أو مادية".

وتابعت الخلية ان "هكذا أفعال تحاول يائسة ان تسيء الى سمعة العراق والتوجه الملموس للإعمار وخدمة المواطنين وكذلك الى مكانة وتضحيات قواتنا الأمنية".

وأكدت ان "القطعات الأمنية البطلة بمختلف عناوينها وأجهزتها الاستخبارية ستلاحق وستصل إلى كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس (30 آيار 2024)، افاد مصدر أمني في بغداد، باستهداف معهد كامبرج البريطاني الامريكي في منطقة شارع فلسطين.



