2024-05-30 10:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على محور فيلادلفيا الاستراتيجي الذي يقع على طول الحدود بين غزة ومصر. وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية فرضت في الأيام الأخيرة “سيطرة عملياتية” على ممر فيلادلفيا، واصفاً إياه بأنه “شريان حياة” لحركة حماس التي تقوم “بتهريب الأسلحة بانتظام إلى قطاع غزة”. ومحور فيلادلفيا أو صلاح […]

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على “شريان حياة” حماس أولاً على ايشان.