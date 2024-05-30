تجارة إيران والصين تتجاوز الـ 5 مليارات دولار خلال 4 أشهر

2024-05-30 11:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

علنت الجمارك الصينية أن التبادلات التجاري بين بلادها وإيران بلغت ل 5 مليارات و57 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وتظهر آخر الإحصائيات التي نشرتها الجمارك الصينية أن حجم تجارة هذا البلد مع إيران خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 5 مليارات و57 مليون دولار. وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 5 مليارات و231 مليون دولار. وارتفعت واردات الصين من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى مليار و548 مليون دولار. وفي نفس الفترة من العام السابق، استوردت الصين بضائع بقيمة مليار و523 مليون دولار من إيران. لكن قيمة صادرات الصين إلى إيران في الفترة المذكورة انخفضت بنسبة 5 وبلغت 3 مليارات و509 ملايين دولار.