2024-05-30 11:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني أن قنبلة صوتية انفجرت أمام شركة كاتربيلر في منطقة الجادرية الساعة 1:20، أعقبها انفجار قنبلة صوتية أخرى في 1:30 قجراً أمام معهد كامبريدج في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية ببغداد، دون حصول أضرار بشرية أو مادية. واعتبرت في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن هكذا أفعال تحاول يائسة أن تسيء إلى سمعة العراق والتوجه الملموس للإعمار وخدمة المواطنين وكذلك إلى مكانة وتضحيات قواتنا الأمنية. وشددت على أن القطعات الأمنية بمختلف عناوينها وأجهزتها الاستخبارية ستلاحق وستصل إلى كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة. كانت معلومات أولية قد أفادت بتعرض فرع شركة كاتربيلر الأميركية ومعهد كامبريدج البريطاني في بغداد لهجومين منفصلين بعبوات.