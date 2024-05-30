رئيس حكومة إقليم كردستان يصل إلى بغداد

2024-05-30 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني تلقته "بغداد اليوم"، فأن" الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية".

وأضاف، إن" اجتماعات رئيس الحكومة خلال زيارته إلى بغداد ستتناول آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وكذلك بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كردستان.