ثلاثة اتصالات تطيح بمنتحل صفة ضابط بمكتب وزير الداخلية بعملية دامت 4 أيام

2024-05-30 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن خفايا اعتقال مدني انتحل صفة ضابط في مكتب وزير الداخلية لعدة اسابيع قبل الاطاحة به.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" شابًا في العقد الثالث من عمره انتحل ضفة ضابط برتبة ملازم اول في مكتب وزير الداخلية ومارس نشاطه في بعقوبة وقام بالتواصل مع ضباط لأجل الضغط للقيام بتسهيلات بعضها غير قانوني".

وأضاف ان "3 اتصالات مهمة بين بعقوبة وبغداد حول هوية الضابط كشفت زيف ادعائه وبعد جمع معلومات دقيقة خلال 4 أيام تم الإطاحة به بكمين قرب بعقوبة بعد استدراجه"، لافتا الى ان "شكاوى عدة قدمت عليه وبعد عرض ملفه على القاضي تم توقيفه وفق المادة 260 من قانون العقوبات العراقي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

واشار المصدر الى ان" انتحال الصفة العسكرية امر بالغ الخطورة لكن الأجهزة الامنية بالمرصاد لهؤلاء".