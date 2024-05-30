2024-05-30 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء (30 آيار 2024)، الإطاحة بمتهمين اثنين محكومين غيابياً بالسجن 7 سنوات في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في مكتب البياع تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين صادر بحقهما حكم غيابي بالسجن (7) سنوات عن حادث سرقة حصلت ضمن منطقة البياع ببغداد".

وأضافت انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".



